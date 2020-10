"Wesprzyj Wy******lać". "Wyborcza" będzie wspierać finansowo protesty feministek

Do subskrybentów "Gazety Wyborczej" rozesłano wiadomość, w której wydawca tytułu informuje o podjęciu akcji wsparcia dla protestów organizowanych przez środowiska feministyczne i lewicowe. Całą kwotę uzyskaną w najbliższym tygodniu ze sprzedaży prenumerat "GW" przeznaczy na Ogólnopolski Strajk Kobiet.

"Podziwiamy determinację, odwagę i wyobraźnię protestujących. Zachwyca nas, że o swoje prawa upominają się młodzi i robią to tak bezceremonialnie. Nie boją się Kaczyńskiego i narodowców. Wszyscy powtarzają: Wypierdalać! Oddajemy w tych dniach Strajkowi Kobiet jak najwięcej miejsca na naszych stronach internetowych i w wydaniu papierowym. Ale chcemy też wesprzeć ruch finansowo. Zapraszamy Was, drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy do wspólnej akcji" – napisano w mailu informującym o akcji.

Protesty feministek

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że tzw. przesłanka eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że zakazane będzie dokonywanie aborcji ze wzeględu na wadę płodu lub jej podejrzenie. Jednocześnie nadal legalna pozostaje aborcja w przypadku zagrożenia życia matki lub wtedy, gdy ciąża jest wynikiem czyny zabronionego, np. gwatłu. Orzeczenie Trybunału ma zostać wkrótce opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciwników orzeczenia. Podczas manifestacji blokowane są drogi, doszło do przerywanie mszy św., a także mazania po elewacjach kościołów. Nie brakuje wulgarnych haseł, takich jak przede wszystkim "Wypierd****" czy "Je*** PiS". W wielu miejscach Warszawy, ale nie tylko, można znaleźć nasprejowane na murach symbole błyskawicy. W środę organizacje feministyczne i lewicowe apelowały, aby kobiety nie przystępowały tego dnia do pracy.

Czytaj także:

KRRiT: TVN24 ma nie używać określenia "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej"Czytaj także:

Episkopat wydał oświadczenie ws. sytuacji w Polsce