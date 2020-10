"Siewcy śmierci na ulicach". Ekspert bez ogródek o efektach protestu feministek

Doktor Szarowska jest lekarzem chorób zakaźnych, pełnomocnikiem dyrektora CSK MSWiA ds. COVID-19. W wywiadzie udzielonym stacji TVP Info przestrzega, że obecna sytuacja na ulicach polskich miast będzie mieć złe skutki dla polskiej służby zdrowia walczącej z pandemią koronawirusa.

– Teraz mamy prawdziwą falę. Mamy prawdziwe Bergamo w Warszawie. Mamy prawdziwą Lombardię w Polsce. Pokazujecie państwo to, co dzieje się na ulicach. Niestety siewcy śmierci chodzą i w tłumie, gdzie zalecenia był proste: maksymalne zgromadzenia do dziesięciu osób. Tutaj widzę dużo więcej niż dziesięć osób – komentowała film przedstawiający protestujących na ulicach polskich miast.

Ekspert jest zdania, że to przyzwyczajenie spowodowało rozluźnienie dyscypliny, co przełożyło się na wzrost zachorowań.

– Jest tak źle, bo przestaliśmy zwracać uwagę na to, że wirus jest obok nas. Przyzwyczailiśmy się do wiadomości, które były codziennie dostarczane od marca, że mamy na siebie uważać, że mamy zakładać maski, że mamy utrzymywać dystans – stwierdziła doktor Szarowska.

Na pytanie o to, kiedy można spodziewać się efektów ulicznych protestów pod kątem wzrostu liczby zachorowań oraz jaka może być skala tych wzrostów doktor Szarowska odparła:

– Myślę, że efekty tego, co aktualnie dzieje się na ulicach, my lekarze, pielęgniarki, ratownicy odczujemy za dwa, trzy tygodnie. Gdzie to my będziemy musieli podjąć decyzję i zdecydować, komu dać respirator, a komu nie – stwierdziłą.

Protesty przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego

Od zeszłego tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Podczas dotychczasowych protestów i manifestacji dochodziło do dewastacji pomników i bezczeszczenia świątyń. Akty wandalizmu dotknęły kościoły w wielu miastach Polski. Do zaprzestania agresji oraz obrony świątyń wezwał we wtorek wicepremier Jarosław Kaczyński.

