Nazwała go "politycznym palantem" i kazała "wypie**alać". Hołownia odpowiada

Wojna polsko-polska w wymiarze aborcyjnym

No to jedziemy po bandzie. Jak pisałem w dniu ogłoszenia wyroku TK w sprawie zgodności kompromisu aborcyjnego z Konstytucją – wszystko pójdzie na Kościół. Kościół, który i tak ze sprawą siedział cicho, a jak się odezwał, to wiadomo było,...