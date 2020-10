Protesty feministek. Gliński pisze o "niewyobrażalnej hekatombie zakażeń"

Od tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Zdaniem części ekspertów z zakresu wirusologii, protesty i manifestację mogą w przeciągu najbliższych dni skutkować dramatycznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. W środę na antenie TVP Info mówiła o tym dr Agnieszka Szarowska ze szpitala CSK MSWiA w Warszawie.

– Teraz mamy prawdziwą falę. Mamy prawdziwe Bergamo w Warszawie. Mamy prawdziwą Lombardię w Polsce. Pokazujecie państwo to, co dzieje się na ulicach. Niestety siewcy śmierci chodzą i w tłumie, gdzie zalecenia był proste: maksymalne zgromadzenia do dziesięciu osób. Tutaj widzę dużo więcej niż dziesięć osób – komentowała film przedstawiający protestujących na ulicach polskich miast.

"Niewyobrażalna hekatomba"

Do zachowania środowisk feministycznych i lewicowych odniósł się także wicepremier Piotr Gliński. W swoim wpisie na Twitterze minister kultury i dziedzictwa narodowego określił uczestników protestów jako "superroznosicieli". Wezwał także do opamiętania się i wskazał, że jeśli do niego nie dojdzie, w ciągu kilku najbliższych tygodni może dojść do "niewyobrażalnej hekatomby".

"Superrzonosiciele, supespreadersi, niestety, nie są super. Najłatwiej, najczęściej zupełnie bezobjawowo, nieświadomie, rozprzestrzeniają wirusa. Zakażeni przez nich rodzice czy dziadkowie spowodują w Polsce niewyobrażalną hekatombę zakażeń za 2-3 tygodnie. Opamiętajmy się..." – napisał wicepremier.

