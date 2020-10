Ziemkiewicz kpi z opozycji: Bogactwo i świeżość ich pomysłów poraża

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak poinformował podczas konferencji w Sejmie poinformował, że Koalicja Obywatelska złoży wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Siemoniak stwierdził, że Jarosław Kaczyński ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje w ciągu ostatnich dni.

– To on w czasie szalejącej pandemii doprowadził do wybuchu gigantycznych napięć społecznych. W obliczu tego wybuchu nie zachowuje się jak polityk odpowiedzialny, który powinien troszczyć się o polski naród, państwo, sytuację społeczną, tylko kolejnymi swoimi wypowiedziami destabilizuje państwo, nazywa opozycję parlamentarną przestępcami – mówił Siemoniak podczas konferencji prasowej.

To kolejny wniosek o wotum nieufności wobec jednego z członków rządu Mateusza Morawieckiego, jaki opozycja przedstawiła w ciągu minionych kilku dni. Niedawno Sejm głosował wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wotum nieufności wobec szefa resortu sprawiedliwości nie zostało uchwalone.

Do pomysłu kolejnego wniosku o wotum nieufności odniósł się na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" wykpił działanie posłów Koalicji Obywatelskiej, wskazując, że wobec trudnej sytuacji społecznej w Polsce nie ma ona nic, poza próbami odwoływania członków rządu, do zaproponowania.

"Bogactwo i świeżość pomysłów lewicowo-liberalnej opozycji, jej wizjonerstwo, umiejętność stawiania celnych diagnoz i budowania porywających programów, nieszablonowość politycznych inicjatyw... Poraża. Dosłownie, poraża" – napisał Ziemkiewicz.

