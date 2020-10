Białoruś: Odnaleziono dom rodziców Miłosza. To stamtąd uciekli przed wojną

Rodzice poety mieszkali przy ulicy Piłsudskiego 4. Czesław Miłosz odwiedził ich tu dwukrotnie. Pierwszy raz miało to miejsce w 1936 roku, po raz drugi – latem 1939 r.

Dom udało się znaleźć dzięki działalności miejscowego historyka Kastusia Szytla. W "Kurierze Wileńskim" znalazł on notatkę o przeniesieniu inżyniera Aleksandra Miłosza, ojca noblisty, z Sokółki do Głębokiego. Jego adres znajduje się również na Liście Właścicieli Samochodów, która została sporządzona na potrzeby obrony.

Gdy bolszewicy przekroczyli granicę, polscy urzędnicy zaczęli uciekać. – Nie było mowy o jakimkolwiek śledztwie czy oskarżeniu o zbrodnie. Wystarczyło, że byli to ludzie wykształceni i zajmowali określone stanowiska – mówi Kastuś Szytal. Nowa władza uważała ich za swoich wrogów. Rodzice Miłosza w niedzielę 17 września 1939 r. zabrali to, co najcenniejsze, wyprowadzili swojego forda z garażu i ruszyli do Wilna. Nigdy nie wrócili już do tego domu.

Jak twierdzi Szytel, Czesław Miłosz uważał się za obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego: "Był blisko kultury polskiej, litewskiej i białoruskiej, chociaż za życia mówił po polsku i zasłynął jako polski poeta".

