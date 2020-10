"Żydzi też je*** PiS". Tel Awiw: Skandaliczne zachowanie pracowników Instytutu Polskiego

Manifestację zorganizowano w środę przed siedzibą ambasady RP w Tel Awiwie. Przebiegała ona spokojnie, w pokojowej atmosferze. W tym samym czasie protesty odbywały się w Polsce. W Warszawie przeciwnicy orzeczenia TK ws. aborcji eugenicznej protestowali przed budynkami m. in. Telewizji Polskiej oraz parlamentu.

Instytut Polski to jednostka dyplomatyczna, podlegająca MSZ. Tymczasem dwójka pracowników Instytutu przyłączyła się do protestu przed ambasadą RP w Tel Awiwie. Mieli oni ze sobą tabliczki o treści "Żydzi też jebią PiS". Komunikat w tej sprawie wydał Marek Magierowski, który nie kryje oburzenia. Amabasador Polski w Izraelu zaznacza, że nie rozliczał nigdy swoich podwładnych z poglądów, które są różne, ale z jakości wykonywanej pracy. Choć pracownicy dyplomatyczni mają różne opinie, jednak do tej pory udawało się trzymać światopogląd z daleka od obowiązków. Teraz, jak wskazuje Magierowski, doszło do złamania niepisanej umowy.

Ambasador informuje, że pracownikom Instytutu Polskiego zaproponował "honorowe wyjście", czyli rozwiązanie umowy o pracę.

Marek Magierowski zaznacza, że wszystko co się stało, niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Podkreśla raz jeszcze, że jako przełożonego nie interesują go prywatne poglądy pracowników.

