Tak "kochają i rozumieją wolność". Obrońcy demokracji wyrzekli się Rzeplińskiego

Nie cichną echa wywiadu jakiego były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński udzielił "Dziennikowi Gazecie Prawnej". W rozmowie z Robertem Mazurkiem odniósł się do protestów przeciwko orzeczeniu TK ws. aborcji eugenicznej. Rzepliński wyraził przekonanie, że wyrok Trybunału należy jak najszybciej opublikować.

– Jako obywatel patrzę na to z obrzydzeniem, jako katolik ze smutkiem – powiedział o protestach były prezes TK. Przyznał, że zarówno te organizowane pod kościołami, jak i pod domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego są dla niego "niezrozumiałe". – Bo przecież do kościoła można przestać chodzić. Nic się nie dzieje tym, którzy nie chodzą, nikt ich tam na siłę nie zaciąga, nikt ich nie piętnuje – stwierdził. Odnosząc się do zachowania pod domem Kaczyńskiego powiedział, że nie zgadza się na "wycie" pod domem polityka. – Mogę się z nim nie zgadzać, potępiać jego politykę, ale gdyby życie pana Jarosława było zagrożone, to stanąłbym w jego obronie, bo taki mam charakter – dodał Rzepliński.

Środowiska do tej pory uznające byłego prezesa TK za autorytet natychmiast rzuciły się na niego z ostrą krytyką. "Rzepliński napluł właśnie w twarz wszystkim, którzy walczyli na ulicach w obronie TK. Drodzy Państwo esteci, jeśli dziś nie wesprzecie protestujących, do hasła „Wypierdalać” dopiszemy „wszyscy”. Dość tych dylematów!" – napisał na Twitterze Władysław Frasyniuk.

"Rzepliński jako stary katol, nie mógł się oprzeć i ja to rozumiem. A teraz niech hyżo wypie**ala!!!" – napisał jeden z użytkowników tego serwisu.

"Zero zdziwienia. Prof. Zoll i Rzepliński brali czynny udział w budowaniu piekła kobiet. 'Wyrok' obecnego TK jest naturalną konsekwencją orzeczeń, które oni wydawali. Im wszystkim już dziękujemy" – czytamy z kolei we wpisie Magdy Biejat, posłanki Lewicy.

"Wielkie rozczarowanie. Nie tylko, że Pan Profesor obraża tych, którzy stali za nim murem, ale, że nic z tych protestów nie rozumie. Oczywiście, można przestać chodzić do kościoła, ale nie da się chwilowo uwolnić od Kościoła, który wszedł w nasze życie" – napisał Cezary Łazarewicz.

To tylko niewielki wycinek wpisów, jakie pojawiły się po opublikowanym dziś wywiadzie. "Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem" – śpiewali jeszcze niedawno obrońcy demokracji. Widocznie, nie o wolność słowa chodziło...

