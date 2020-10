Nie żyje były prezes TVP i Polskiego Radia. Był zakażony koronawirusem

Dlaczego nie wezmę udziału w marszach feministek

Ruchy feministyczne od dawna nie mają nic wspólnego z realną pomocą kobietom, chyba że dotyczy ona dostępu do aborcji. Ich pomoc tym w prawdziwej potrzebie to mrzonka, a dopuszczenie do głosu kobiet uważających inaczej to fikcja.