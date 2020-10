"Halo Wszyscy, którzy idziecie na Warszawę". Aktywiści szykują się do protestów

Prof. Gut: Służba zdrowia jeszcze jest wydolna. Wąskim gardłem będą ludzie

Jest za wcześnie, by wprowadzone do tej pory ograniczenia związane z epidemią dały efekt; musimy poczekać, by wiedzieć, jak zadziałały – powiedział w piątek PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut, pytany czy rząd powinien wprowadzić...