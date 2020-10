"Panie Kaczyński, dosyć już tego". Schetyna pisze do prezesa PiS

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i Michał Jaros skierowali do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego pytania dotyczące ostatnich wydarzeń. Chodzi o protesty przeciwko orzeczniu TK ws. aborcji eugenicznej. "Szczególnie o incydent, który miał miejsce w środę we Wrocławiu" – wskazał na Twitterze były lider PO. Zwracając się do prezesa PiS Grzegorz Schetyna podkreślił: "Jako członek Rady Ministrów ma Pan obowiązek na nie odpowiedzieć. Czekamy wszyscy".

Politycy pytają w swoim piśmie Kaczyńskiego m.in. o to, jakie planuje podjąć decyzje, które uspokoją obecną sytuację i w jaki sposób powstrzyma "bandytów", którym 27 października w swojej odezwie dał "przyzwolenie na przemoc wobec protestujących".

Pojawiły się też pytanieao to, jakie wicepremier podjął kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo protestującym Polakom, oraz kiedy przeprosi za swoje słowa poszkodowanych i poda się do dymisji.

