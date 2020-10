"Jesteśmy w nadzwyczajnym momencie historii". Ważny apel dziennikarza: Ratujmy ludzi tu i teraz

"W ciągu dwóch dni mamy 41 000 nowych zachorowań na Covid i około 500 zmarłych. W katastrofie w kopalni Halemba zginęło 23 górników i ogłoszono wówczas żałobę narodową. Teraz mamy powody do takiej żałoby średnio co dwie godziny. W ciągu najbliższego tygodnia zachoruje pewnie jakieś 150 000 ludzi. I umrze z 1700" – zaczyna swój wpis na Facebooku Krzysztof Stanowski. Dziennikarz zwraca uwagę, że służba zdrowia tak naprawdę już się załamała i każdy kolejny ciężki przypadek będzie trudniejszy do uratowania. "A być może musimy przyjąć założenie, że każdy ciężki przypadek będzie zaraz oznaczał śmierć" – dodaje.

Wobec tych mało optymistycznych danych Stanowski nawiązuje do organizowanych przez środowiska lewicowe i feministyczne protestów przeciwko ubiegłotygodniowemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. "Wiem, że ludzie nie wyszli na ulice bez powodu, ale mimo wszystko chyba trzeba się zastanowić: czy uliczna forma protestów jest właściwa? Czy mając dobre intencje, jednak niechcący nie zabijamy ludzi. Chciałbym, żeby ktoś wziął pod rozwagę, że hasła o wojnie mogą na koniec mieć iście wojenne konsekwencje. My naprawdę musimy ograniczać zarażenia. Już nikt nie pamięta wykresów z wiosny o tym, jak należy te zarażenia rozłożyć w czasie, żeby szpitale wydajne?" – pyta.

Stanowski podkreśla, że jesteśmy obecnie w nadzwyczajnym momencie historii i to nie z powodu wyroku Trybunału, ale z powodu pandemii. "Racje racjami, emocje emocjami, ale na koniec musi być też element zdrowego rozsądku. Zróbcie mega, total, hiper, extra strajk na wiosnę, zablokujcie cały kraj, zatrzymajcie pociągi i ruch powietrzy, wszystko jedno. Ale teraz ratujmy służbę zdrowia, zamiast ją dodatkowo obciążać. Ratujmy ludzi tu i teraz" – apeluje dziennikarz.







