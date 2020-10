Szokujące zachowanie protestujących. Niosą trumnę pod dom Kaczyńskiego

We wszystkich dużych miastach manifestują dzisiaj przeciwnicy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Podczas protestów dochodzi do zamieszek. Do internetu przedostało się szokujące nagranie z demonstracji.

Pomimo kolejnych rekordów zachorowań na COVID-19 i apeli ekspertów, a także premiera, Strajk Kobiet od kilku dni zapowiadał na dzisiaj wielki protest w Warszawie. Tak aktywiści chcą rozpocząć drugi tydzień protestów przeciw zakazowi dokonywania tzw. aborcji eugenicznej. Wydarzenie pod hasłem "Marsz na Warszawę" rozpoczęło się o godzinie 17.00. Uczestnicy proaborcyjnych manifestacji tradycyjnie skierowali się pod dom Jarosława Kaczyńskiego, od któregożądają wycofania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Do internetu wyciekło nagranie z przemarszu protestujących. Na filmie widać, jak tłum niesie trumnę. Protesty w całej Polsce Od tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Podczas protestów dochodziło do dewastacji pomników oraz profanacji kościołów. Do niszczenia elewacji kościołów doszło m.in. w Warszawie oraz Krakowie. Wandale zniszczyli pomnik Ronalda Reagana w stolicy, a pomnik Jana Pawła II w Konstancinie został oblany czerwoną farbą. Również biura poselskie polityków Prawa i Sprawiedliwości są niszczone przez uczestników protestów. Tak był m.in. w Opolu, gdzie zniszczono biuro poselskie jednej z posłów. W internecie krążą również zdjęcia z manifestacji, na których widać dzieci uczestniczące w protestach. Część z nich trzyma tablice z wulgarnymi hasłami.