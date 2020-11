Prymas Polski: Świat współczesny potrzebuje nie tyle silnych pięścią, ile mocnych sercem

Wygłoszone w sobotę orędzie metropolity gnieźnieńskiego dotyczyło uroczystości Wszystkich Świętych.

Abp Polak w orędziu podkreślił, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, której zalążek otrzymaliśmy w czasie chrztu świętego, a jej wzrost „zależny jest od Bożej łaski, ale także od naszej odpowiedzi, od życia z Nim i w Nim”.

Prymas wskazał również, że czcząc w tych dniach świętych i wspominając naszych przodków jeszcze raz uświadamiamy sobie, do czego jesteśmy wezwani i jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywamy.

– Choć to prawda, że wspomnienie świętych skłania nas do patrzenia w niebo, to jednak nie po to, by zapominać o rzeczach ziemskich, ale po to, by mierzyć się z nimi z większą odwagą i większą nadzieją – tłumaczył abp Polak.

– Mamy nie tylko być w Kościele, mamy żyć w Kościele. Mamy nie tylko posługiwać się tekstami Ewangelii, ale według słów Ewangelii kształtować nasze codzienne życie – podkreślił duchowny.

– Świat współczesny coraz bardziej potrzebuje żywych przykładów miłości, zwycięzców Bożych, którzy będą szli przez ziemię służąc i miłując: potrzebuje nie tyle silnych pięścią, ile mocnych sercem; nie tyle potężnych, ile miłujących; nie tyle głośnych, ile uspokajających. Takich ludzi potrzebuje dziś świat. Takich potrzebuje nasza Ojczyzna i Kościół w Polsce – wskazał Prymas Polski.

