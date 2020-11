Kto odpowiada za atak na Kościół w Polsce? Kamila Baranowska zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– Piszemy o tym, co dzieje się na polskich ulicach. O protestach i o tym, jak one wyglądają. Mówimy też, kim są ich organizatorki i jakie przyświecają im cele – mówi Kamila Baranowska. Publicystka zdradza, co jeszcze znajdą Państwo w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy".

W najnowszym "Do Rzeczy" również: – Nie boję się feministek – mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, w rozmowie z Jackiem Przybylskim. – Dzisiejsza sytuacja przypomina nieco bajkę o szczurołapie z Hameln. Przyszedł ktoś z trafnie dobraną piszczałką i pociągnął za sobą tłumy. Odpowiedniej tonacji szukano pięć ostatnich lat. W końcu znaleziono – pisze Piotr Semka w artykule „Druga Hiszpania w kolorowym celofanie”. – Amok każe frustratom ze wszystkich krajów uderzać w to, co jest symbolem uwierającej ich rzeczywistości. „Dymi” Polska, „dymi” Ameryka, „dymi” Francja. Nie ma w tym żadnej logiki. W naszym kraju widać to szczególnie wyraźnie. „J…ć”, „wyp…….ć”, „ch.. wam w …” itp. to tak naprawdę jedyny sens protestów, jaki potrafią wyartykułować nie tylko prości uczestnicy, lecz także prowodyrzy – przekonuje Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Stracone pokolenie?”.