Ważna decyzja ministra zdrowia. "Aby przeciąć spekulacje, zdecydowałem się nie czekać na ustawę"

Uchwalona przez Sejm 22 października nowelizacja tzw. ustawy covidowej zakłada m.in. przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. W tej chwili ustawa czeka już na podpis prezydenta. Mimo to, minister zdrowia już teraz podjął ważną decyzję związaną z przyznaniem dodatkowych środków pieniężnych dla personelu walczącego z pandemią koronawirusa.

"Min. @a_niedzielski podpisał właśnie polecenie dla prezesa @NFZ_Centrala, nakazujące od 1 listopada podniesienie o 100% wynagrodzenia (jako świadczenia dodatkowego) dla personelu medycznego walczącego z #COVID19, w tym także dla rat. medycznych i diagnostów lab. szpitalnych" – podano na Twitterze resortu zdrowia.

Również sam Adam Niedzielski poinformował na tej platformie o podjętej przez siebie decyzji.

"Aby przeciąć wszystkie spekulacje zdecydowałem się nie czekać na wejście w życie ustawy i wydałem już dziś polecenie gwarantujące wypłatę podwójnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych walczących z covid-19. Grupa beneficjentów została poszerzona o ratowników i diagnostów" – napisał Niedzielski.

Spadek liczby zakażeń

Resort zdrowia podał nowe dane dotyczące zakażeń COVID-19. W niedzielę odnotowano 17 171 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, wczoraj odnotowano 21 897 nowych przypadków.

17 171 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (2380), lubelskiego (1768), kujawsko-pomorskiego (1734), łódzkiego (1670), śląskiego (1493), małopolskiego (1480), podkarpackiego (1241), pomorskiego (1020), wielkopolskiego (843), zachodniopomorskiego (711), podlaskiego (644), warmińsko-mazurskiego (539), dolnośląskiego (524), opolskiego (461), lubuskiego (401) i świętokrzyskiego (262).

