Polsce grozi ponowny lockdown? Gowin stawia sprawę jasno

Minister rozwoju, pracy i technologii w rozmowie z portalem money.pl stwierdził, że Polska, podobnie jak pozostałe kraje Europy, nie może sobie pozwolić na tak szczelne zamknięcie gospodarki, jak miało to miejsce na początku roku. Jednocześnie przyznał, że rząd tworzy różne scenariusze rozwoju wypadków, w tym te dotyczące pojawienia się szczepionki.

– Jedno jest pewne: nie planujemy znaczących obostrzeń gospodarczych. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu. Osobna sprawa to czy nie zbliża się pora, by ograniczyć pozazawodową aktywność Polaków. Mamy już na przykład przepisy dla młodzieży do 16. roku życia – stwierdził.

– Nasz rząd buduje różne scenariusze. Pozytywny to szczepionka nawet do końca 2020 roku. Analizujemy jednak także scenariusze zakładające, że szczepionka pojawi się wiosną czy jesienią przyszłego roku – dodał.

Jego zdaniem rząd powinien iść w kierunku restrykcji związanych z kontaktami międzyludzkimi na gruncie spotkań rodzinnych i aktywności pozazawodowej.

– Wszystko wskazuje na to, że to kontakty towarzyskie i rodzinne są głównym źródłem zakażeń. To dodatkowy argument za moim stanowiskiem. Trzeba odrzucić lockdown gospodarczy, natomiast ograniczyć kontakty pozazawodowe – ocenił minister.

Jarosław Gowin został także zapytany o masowe protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. TK stwierdził jej niezgodność z ustawą zasadniczą.

– Dziś wprowadzanie kolejnych obostrzeń w sferze publicznej prawdopodobnie byłoby na dużą skalę ignorowane. Potrzebujemy dialogu społecznego i politycznego. Widzimy, że liczba zakażeń rośnie bardzo gwałtownie. Wzrasta też liczba zgonów. Liczę na poczucie odpowiedzialności każdego z nas, na czele z liderami opinii i liderami politycznymi – powiedział.

Czytaj także:

"Wszystkie skrzepy wyszły". Wstrząsające nagranie z protestuCzytaj także:

"Zafałszowane informacje". Paweł Wdówik: Media popierające protest nie mówią o tym wprost