"W d**ę sobie wsadźcie te pieniądze. Jesteście złymi ludźmi". Dziennikarze odchodzą z Halo.Radia

Ostatnia audycja Romana Kurkiewicza miała miejsce w czwartek, 29 października. "To by było na tyle, jak mawiał klasyk" – napisał w mediach społecznościowych, żegnając się ze słuchaczami.

Na Facebooku Marty Woźniak pojawił się dużo obszerniejszy post dotyczący jej odejścia. "Cenzura w radiu, które miało być dla wszystkich? Gdzie każdy mógł się wypowiedzieć? A kiedy pojawia się bojkot słuchaczy, to kasuje się ich wypowiedzi i nazywa się ich „promilem”? Śmiech na sali. Mnie się już nawet nie chce komentować tej idiotycznej ściemy, że HR nie ma hajsu na wynagrodzenia, i wrzuca info o tym, kiedy ludzie odchodzą. Bo myśli, że ludzie nie widzą i nie słyszą. A ludzie zaczęli odchodzić przez fatalne zarządzanie" – czytamy w jej wpisie.

Z jej relacji wynika, że po tym, jak poinformowała, że odchodzi z rozgłośni, otrzymała telefon od nowego redaktora naczelnego Mariusza Rokosa, który poinformował o jej zwolnieniu. "W dupę sobie wsadźcie te pieniądze od słuchaczek i słuchaczy. Nie zawiedliście mnie, bo ja znam swoją wartość, zawiedliście tych, którzy wam zaufali. Zachęcam do sprawdzenia mojej ulubionej ustawy o prawie prasowym, rozdział drugi, artykuł dziesiąty, punkt pierwszy. Jesteście złymi ludźmi i pamiętajcie – karma wraca" – napisała Marta Woźniak.

Jej słowa wywołały reakcję Agnieszki Żądło, która odeszła z rozgłośni w marcu 2020 roku.

"Nie mówiłam o powodach swojego odejścia z Halo Radia z powodu lojalności wobec osób, z którymi zaczynaliśmy projekt i słuchaczy, którzy wciąż w ten projekt wierzyli. (…) Swobody w tworzeniu programu nie brakowało, choć dyrektor programowy Jakub W. wprowadzał do atmosfery coś tak toksycznego, że trudno mi to opisać słowami. Jakiś rodzaj napięcia, nerwowości. Czułam się tak, jakby na mnie czyhał, żeby tylko prz***ać. Wiecznie zagrożona. A nie po to przyszłam do "obywatelskiego" radia. Na przykład dzwonił w trakcie audycji i zwracał uwagę dziennikarzom i realizatorom. Zachowywał się niczym Tadeusz Rydzyk, a jeśli ktoś zwrócił mu na to uwagę, cieszył się. "I bardzo dobrze", mówił. Tak samo, gdy mówiło się o słuchaczach, jego fanach, jak o wyznawcach. Nie, to mi zupełnie nie pasowało" – poinformowała Żądło.

W niedzielę z Halo.Radiem pożegnał się też Konrad Szołajski, który z rozgłośnią współpracował od roku, zaznaczył tylko krótko, że nie chce być związany z projektem, wokół którego narosło takie zamieszanie.

W ostatnim czasie rozgłośnię opuścili też: Marcin Celiński, Radosław Gruca, Tomasz Piątek, Piotr Szumlewicz, Wojciech Krzyżaniak, Tomasz Końca, Kornel Wawrzyniak, Karolina Rogaska, Bart Staszewski, Jakub Dymek.

