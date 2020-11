"Tym razem nie mają aparatu władzy do mordowania". Mocny wpis byłego posła: Zrozumiecie co się dzieje

"Brzmi znajomo?" – pyta na Facebooku Tomasz Jaskóła. Były poseł Kukiz'15 zamieścił fragment wytycznych z 1947 roku dla MBP dotyczące walki z "reakcją". Sporządziła je pułkownik Julia Preiss - Brystygier zwana Krwawą Luną. "[...] ta sama sadystka mordująca i przesłuchująca Żołnierzy Niezłomnych" – wskazuje Jaskóła.

Czytamy w nich m.in.: "W walce przeciw demokratycznemu ustrojowi Państwa Polskiego zaczyna kler polski wysuwać się na pierwszy plan. Dlatego też sprawa przeciwdziałania i zwalczania wrogiej działalności politycznej kleru i obozu katolickiego musi zająć odpowiednie miejsce w pracy organów BP. [...] Zwalczanie wrogiej działalności kleru jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zadań [...] żeby wroga móc bić, a tym bardziej takiego wroga, jak kler, trzeba go znać, rozpracować".

"Jakieś wątpliwości? Kim są i do czego dążą? Możecie spokojnie dać znak równości, ale tym razem nie mają aparatu władzy do mordowania. [...] ZROZUMIECIE co się dzieje..." – komenuje były parlamentarzysta polecając do obejrzenia film.