"Nie ma zgody KO, by brać udział w kolejnych oszustwach". Budka odmawia Morawieckiemu

– Wierzę, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie. Musimy razem stawić czoła temu wyzwaniu. Dlatego szczególny apel kieruję do uczestników ostatnich protestów i do opozycji. Proszę o to, żebyśmy usiedli do rozmów. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach i niech nie będą przyczyną kolejnych zachorowań. Sytuacja epidemiczna jest trudna i związane z nią decyzje czasem, w pierwszym odruchu mogą wydawać się niezrozumiałe. Dlatego będę starał się je wyjaśniać w mediach społecznościowych – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Jak poinformował rzecznik rządu, premier zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w KPRM dziś o godz. 17.00. Tematem dyskusji ma byc przede wszystkim sytuacja epidemiczna w naszym kraju, ale nie wykluczone, że zostanie poruszona również sprawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za nielegalną aborcję z przyczyn eugenicznych.

Lewica już podważyła sens takich rozmów. Teraz odpowiedzi w podobnym tonie udzielił przewodniczący PO Borys Budka. – Nie ma zgody na to, by brać udziału w kolejnych oszustwach – stwierdził.

