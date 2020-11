Nieoficjalnie: Trzaskowski rozważa zakaz organizacji Marszu Niepodległości

Pod hasłem "Nasza cywilizacja, nasze zasady" 11 listopada wyruszy 11. Marsz Niepodległości. Marsz ma wyruszyć o godz. 14 z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Środowiska narodowe, które zajmują się jego organizacją już kilka dni temu zapowiadały, że marsz odbędzie się pomimo epidemii koronawirusa i rządowych obostrzeń. Trasa marszu ma zostać podana w najbliższych dniach.

– Kierujemy się opinią prof. Krzysztofa Simona, który przekonywał niedługo, że jeśli ludzie stoją oddzielnie na świeżym powietrzu, noszą maseczki, to specjalnie się nie zarażą – powiedział w rozmowie z polsatnews.pl, jeden z organizatorów wydarzenia. Organizatorzy wskazują, że będą apelować do uczestników o stosowania się do zasad sanitarnych. Jak powiedział szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jest to wydarzenie cykliczne, więc organizatorzy nie mają obowiązku zgłaszać Marszu władzom miasta ani ubiegać się o pozwolenie. Robert Bąkiewicz przypomina, że od kilku dni w Warszawie odbywają się liczne zgromadzenia i władze miasta nie reagują.

Tymczasem jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, stołeczny Ratusz rozważa wydanie zakazu organizacji Marszu Niepodległości w Warszawie. Decyzja stołecznego ratusza w sprawie ewentualnego zakazu manifestacji ma zapaść dopiero za tydzień, tuż przed 11 listopada.

Do tej pory do władz stolicy wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące marszu z okazji Święta Niepodległości na 150 osób. Było to jednak jeszcze przed objęciem stolicy czerwoną strefą, ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. Warszawski ratusz zapowiada, że gdy pojawią się nowe zgłoszenia, decyzje będą podejmowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Dozwolone będzie zatem zgromadzenie z maksymalnie 5 uczestnikami. Jeśli 11 listopada rozpocznie się spontaniczna demonstracja, możliwa będzie interwencja policji – opisuje RMF24.

