Müller: Medycy na pierwszej linii frontu walki z pandemią otrzymają podwójne wynagrodzenie

Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał w niedzielę polecenie prezesowi NFZ, by każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID-19, wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzymała o 100 proc. większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Polecenie obowiązuje od momentu podpisania.

Müller, zapytany w TVP Info dlaczego rząd wprowadza wyższe świadczenia dla medyków wcześniej niż zapowiadał podkreślił, że jest możliwość prawna, która pozwoliła wprowadzić podwyżkę w formie polecenia. "W związku z tym, nie chcieliśmy czekać, aż dojdzie do wejścia w życie przepisów. Tym bardziej, że część z nich, niestety, stała się niespójna, ze względu na poprawki Senatu, które przeszły w Sejmie" - powiedział rzecznik rządu.

Jak podkreślił, osoby, które są na pierwszej linii frontu walki z pandemią będą otrzymywały podwójne wynagrodzenie. "Wcześniej otrzymały 150 proc. teraz 200 proc. To jest sytuacja, gdzie są te osoby bardzo docenione" - stwierdził. Podkreślił, że ma to motywować do pracy z pacjentami zakażonymi COVID-19.

Podpisane w niedzielę polecenie szefa MZ wydano na podstawie jednej z ustaw przyjętych w celu zwalczania epidemii koronawirusa; zmienia ona wcześniejsze polecenie ministra zdrowia z początku września. "Nowelizacja polecenia ma na celu zmianę zakresu podmiotów zobowiązanych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz podwyższenie wysokości świadczenia dodatkowego" - napisano w uzasadnieniu polecenia.

W nowelizacji polecenia określono więc, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć. Z kolei w przypadku laboratoriów "covid-owych" podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III będą to osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach.

"Podwyższenie wysokości świadczenia dodatkowego polegać ma na określeniu, że jego wysokość ma być równa nie jak dotychczas 50 proc., lecz 100 proc. wynagrodzenia/ wynagrodzenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej danej osoby. Podwyższeniu ulega także maksymalna kwota świadczenia dodatkowego z 10 000 zł do 15 000 zł" - czytamy w uzasadnieniu.