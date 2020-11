Protesty wpłyną na zachorowania na COVID-19. Naukowcy obliczyli, na jaką skalę

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze o prognozie, którą stworzyło Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Z wyliczeń naukowców wynika, że protesty znacząco wpłyną na ilość zakażeń.

Przyjęto dwa warianty. Gdyby nie dochodziło do protestów i transmisyjność publiczna byłaby na niższym poziomie, to 26 listopada moglibyśmy spodziewać się około 26,2 tys. wykrytych przypadków koronawirusa. Jednak już przy wyższej transmisyjności jest to aż 31 tys.

W artykule podkreślono, że naukowcy nie dysponują danymi, jak będzie zmieniał się dystans społeczny na przestrzeni najbliższych dni, więc przyjęli sobie jeden model.

Jak dodano, problem rosnących zakażeń związanych z gromadzeniem się ludzi nie dotyczy tylko Polski. Jako przykład podano Stany Zjednoczone, w których Donald Trump prowadził tradycyjną kampanię, organizując liczne wiece wyborcze, co według informacji agencji Reuters przełożyło się na 30 tys. dodatkowych przypadków zachorowań na COVID-19, których skutkiem mogło być 700 ofiar śmiertelnych.