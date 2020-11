Wcześniejsze wybory? Czarzasty: To byłoby głupie

Zdaniem lidera Lewicy, nie dojdzie do przyspieszonych wyborów, ponieważ notowania Prawa i Sprawiedliwości mocno spadły w ostatnich sondażach. – Skoro w każdym sondażu notowania im spadają, to byłoby głupie – ocenił.

Czarzasty mówił również o najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jego zdaniem zostanie przełożone przez wzgląd na protesty społeczne.

– Moim zdanie będzie decyzja o przełożeniu posiedzenia sejmu o tydzień czy dwa, ponieważ PiS boi się manifestacji, nie mają też większości dla projektu ustawy prezydenta ws. aborcji – stwierdził. – Niemoc rządu pokazuje to, że partia rządząca nie jest w stanie obecnie nic przeprowadzić, w tym żadnej z ważnych dla nich ustaw. Sławna Piątka dla zwierząt Kaczyńskiego wylądowała w koszu, a publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest wstrzymana – dodawał.

Polityk tłumaczył również, dlaczego Lewica nie pojawiła się na spotkaniu z premierem. – Lewica nie poszła na spotkanie do premiera, bo rząd zamiast realizować propozycje opozycji, to organizuje spotkania, z których nic nie wynika. Nie pójdę na spotkanie tylko po to, żeby usiąść obok i legitymizować ich wszystkie decyzje – podkreślił.

Czytaj także:

Protesty wpłyną na zachorowania na COVID-19. Naukowcy obliczyli, na jaką skalęCzytaj także:

Wiceminister zdrowia dla "DGP": Tysiąc lekarzy z zagranicy do walki z COVID-19