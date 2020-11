"Tak się kręci liberalna obłuda". Marek Jurek gorzko o protestach proaborcyjnych

Od prawie dwóch tygodni w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W czwartek 22 października TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Decyzja TK spowodowała wybuch niezadowolenia zwłaszcza wśród środowisk lewicowych i feministycznych. Masowe manifestacje, w których bierze udział także młodzież, a nawet dzieci, odznaczają się wyjątkową wulgarnością. Uczestnicy protestów za swoje hasło uznali wulgaryzm "wyp*******ć". Również liderka protestu, Marta Lempart nie stroni od wulgarnego języka.

Lempart w ostatnich dniach wielokrotnie zszokowała opinię publiczną swoimi wulgarnymi wypowiedziami. Gdy Władysław Kosiniak-Kamysz proponował wpisanie kompromisu do konstytucji oraz przeprowadzenie referendum, Lempart odpowiedziała mu "Wyp***dalaj". Dokładnie w ten sam sposób oficjalny profilu "Strajku Kobiet", któremu przewodzi Lempart, potraktował również Szymona Hołowni, który wspierał protesty aborcjonistek.

"Czy ktoś mógłby od nas powiedzieć panu Hołowni, żeby wypie**alał? Bo my robimy rewolucję i nie mamy czasu zajmować się każdym politycznym palantem chętnym do powiezienia się na nas" – podkreślono.

Po kilku godzinach Lempart odniosła się do wpisów, zamieszczając na własnym koncie przeprosiny.

Liberalna obłuda

Były marszałek Sejmu w swoim wpisie na Twitterze wskazał na hipokryzję środowisk liberalnych. Potępiają oni bowiem używanie wulgaryzmów w stosunku do nich, ale nie mają oporów, by sami określać tak swoich przeciwników. Jurek stwierdził, że jest to "obłuda bez granic".

"I nagle się okazało, że to, co wczoraj było „mową nienawiści”, dziś stało się wyrazem „zrozumiałych emocji”. Tak to się kręci liberalna obłuda bez granic" – napisał polityk.

