"Dziś w nocy zostały zmienione przepisy". Dworczyk o ważnej zmianie dot. personelu medycznego

Podczas specjalnej konferencji prasowej we wtorek minister Michał Dworczyk poinformował o ważnym punkcie nowej rządowej strategii walki z pandemią koronawirusa. Jak przekazał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów personel medyczny nie będzie podlegał kwarantannie.

– Dziś w nocy zostały zmienione przepisy. Do tej pory ponad 30. tys. osób z personelu medycznego przebywało w kwarantannie. Po tej decyzji personel medyczny nie będzie podlegał kwarantannie, dzięki wykonywaniu codziennych testów antygenowych – powiedział Dworczyk.

Rząd planuje także zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. – Do tych 35 tys. łóżek covidowych, które są organizowane w tradycyjnych szpitalach mamy nadzieję, że do końca listopada dojdzie ok. 5,5 tys. łóżek w szpitalach tymczasowych, których teraz powstaje 18 w całej Polsce – stwierdził minister.

Kolejnym punktem w nowej strategii walki z pandemią będą ułatwienia dla lekarzy obcokrajowców, którzy zdecydują się pracować w Polsce.

– W przyszłym tygodniu do Sejmu trafi kolejna nowelizacja, dzięki której zostaną uproszczone warunki dla osób spoza UE, z personelu medycznego, które będą chciały podejmować pracę w Polsce. Dzięki temu lekarz w ciągu 2-3 tyg. otrzyma decyzję – zapowiedział Dworczyk.

Czytaj także:

Minister zdrowia: Od dzisiaj nowa strategia walki z pandemiąCzytaj także:

Tajna narada kierownictwa policji. "Została zwołana w trybie pilnym"