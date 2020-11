Fala komentarzy po dymisji Rabieja. Rozbrajający wpis Ziemkiewicza

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął dziś decyzję o zdymisjonowaniu swojego zastępcy odpowiedzialnego za ochronę zdrowia Pawła Rabieja. To efekt ustaleń dziennikarzy "Faktów" TVN, z których wynika, że wiceprezydent Warszawy w szczycie pandemii udał się... na urlop do Grecji. Co więcej, nikogo w stołecznym ratuszu o tym nie poinformował.

Decyzja Trzaskowskiego i same doniesienia na temat urlopu Rabieja odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Poniżej przytaczamy kilka gorących komentarzy: