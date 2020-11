Michał Wiśniewski został zapytany o ministra Czarnka. "Nawet sobie Pani nie wyobraża..."

Michał Wiśniewski dołączył do grupy krytyków nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. O opinię na temat tego polityka piosenkarz został poproszony w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

– Nawet sobie Pani nie wyobraża, co mogę panu Czarnkowi powiedzieć. To byłyby bardzo niecenzuralne słowa – powiedział dziennikarce. Lider grupy Ich Troje ocenił, że powierzenie Przemysławowi Czarnkowi funkcji szefa resortu edukacji nie było dobrym posunięciem.

– To jest wstyd. Myślę, że on nie będzie długo ministrem edukacji narodowej – powiedział. Wiśniewski podkreślił, że jeśli edukacja w Polsce będzie się odbywać pod wodzą ministra Przemysława Czarnka to jego dzieci przestaną chodzić do szkoły. – Nie będzie miało to najmniejszego sensu – dodał.