Premier ogłosił nowe restrykcje. "Krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna"

– Apeluję, żeby pozostać w domach – zwrócił się premier szczególnie do uczestników protestów, zaznaczając, że dalsze gromadzenie się na ulicach może doprowadzić do całkowitego lockdownu. – Krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna – ostrzegł premier.

– Liczba zakażeń w Europie przekroczyła 10 mln przypadków. Druga fala uderzyła z rekordową siłą. Druga fala może być jeszcze groźniejsza i dłuższa – stwierdził premier na konferencji prasowej. – Dzisiaj zdaje się, że właśnie listopad będzie najtrudniejszym momentem w czasie pandemii – dodawał.

– Pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są niezbędne – mówił, ogłaszając nowe obostrzenia.

Wśród nowych restrykcji znalazło się nauczanie zdalne w klasach 1-3 i przedłużenie pracy zdalnej dla uczniów, którzy już z niej korzystają co najmniej do 29 listopad. – Na wsparcie pracy zdalnej przez nauczycieli przeznaczamy również dodatkowy bon na zakup akcesoriów do pracy zdalnej - 500 zł – dodawał premier.

Poważne ograniczenia dotkną również wszystkie placówki kultury. – Teatry, kina, muzea, galerie będą tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny – ogłosił.

– Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób podróżujących w celach służbowych – dodawał.

Zmiany dotkną także obszar handlu. – W mniejszych sklepach do 100 m2 będzie mogła przebywać 1 os/10m2, a w sklepach pow. 100m2 pozostaje 1os/15m2. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług – poinformował szef rządu.

– Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku i potrwają przynajmniej do 29 listopada – zaznaczył.