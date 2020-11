Tusk bezpardonowo atakuje Morawieckiego. "Nawet nie udajesz, że nad czymkolwiek panujesz"

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe obostrzenia, które zostaną wprowadzone w celu zahamowania rosnącej liczby zakażeń koronawirusem.

Wśród nowych restrykcji znalazło się nauczanie zdalne w klasach 1-3 i przedłużenie pracy zdalnej dla uczniów, którzy już z niej korzystają co najmniej do 29 listopad. – Na wsparcie pracy zdalnej przez nauczycieli przeznaczamy również dodatkowy bon na zakup akcesoriów do pracy zdalnej - 500 zł – dodawał premier.

Poważne ograniczenia dotkną również wszystkie placówki kultury. – Teatry, kina, muzea, galerie będą tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny – ogłosił.

– Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób podróżujących w celach służbowych – dodawał.

Zmiany dotkną także obszar handlu. – W mniejszych sklepach do 100 m2 będzie mogła przebywać 1 os/10m2, a w sklepach pow. 100m2 pozostaje 1os/15m2. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług – poinformował szef rządu.

– Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku i potrwają przynajmniej do 29 listopada – zaznaczył.

"Nad niczym nie panujesz"

Kąśliwe słowa skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego zamieścił na swoim Twitterze były przewodniczący Rady Europejskiej. Donald Tusk oskarżył premiera polskiego rządu o to, że nie panuje nad sytuacją epidemiczną w kraju.

"Mateusz, ty nawet już nie udajesz, że nad czymkolwiek panujesz. A od waszych decyzji zależy dziś życie tysięcy Polaków" – napisał Tusk.

