"GW" przekaże prawie 700 tys. zł na Ogólnopolski Strajk Kobiet

"Gazeta Wyborcza" od początku protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego towarzyszy demonstrującym na ulicach całej Polski. W zeszłym tygodniu postanowiliśmy pójść jeszcze dalej: zdecydowaliśmy, że cały przychód z prenumeraty cyfrowej przekażemy na Ogólnopolski Strajk Kobiet – czytamy na stronie Wyborcza.pl.

Do akcji włączyło się 9550 osób. "Gazeta Wyborcza" przekaże Strajkowi 674 288 zł. Na co zostaną przeznaczone te środki? Marta Lempart zapewnia, że rozumie intencje darczyńców, którzy chcą "żeby za naszym pośrednictwem te środki trafiły tam, gdzie są potrzebne do wspierania ducha obywatelskiego i walki o prawa człowieka".

– Wszystkim „naszym” osobom zaproponuję utworzenie Funduszu Solidarności, ściśle powiązanego z obecnymi działaniami w całej Polsce. Służącego, owszem, także liderkom i organizatorkom Strajku Kobiet, ale nie tylko. To będzie gigantyczne wyzwanie, żeby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących wsparcia i stworzyć prosty system mini-grantowy. Będziemy korzystać z wiedzy osób organizujących takie działania na rzecz mini-inicjatyw obywatelskich. Ostatecznie zdecydujemy wspólnie, ale taki kierunek widzę i będę go proponować – deklaruje liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

