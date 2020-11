"Zwykły debil". Publicysta mocno o skandalicznym "żarcie" Sikorskiego

Radosław Sikorski nie kryje swojej sympatii do kandydata Demokratów na prezydenta USA Joe Bidena. Znam Bidena, wielokrotnie się z nim spotykałem. Jak on wchodzi do pokoju, to chce się z ludźmi zakumplować, jak wchodzi Trump albo Kaczyński, to krzesła zaczynają się kłócić – mówił w Polsat News.

Na Twitterze byłego szefa MSZ pojawił się zaskakujący wpis.

"Tajnym kanałem Grupy Bilderberg dostałem wizualizację nowej polityki USA wobec naszego rządu" – napisał Radosław Sikorski, publikując grafikę z flagą USA, gdzie pięćdziesiąt gwiazd na niebieskim tle zastąpiono ośmioma ułożonymi w charakterystyczny sposób, mający symbolizować wulgarne zawołanie: "Je**ć PiS".

Na jego "żart" zareagował m.in. Stanisław Janecki, publicysta tygodnika "W Sieci" i dziennikarz TVP. "Zwykły debil." – napisał krótko.

"Ten aktywista V kolumny udawał patriotę i chciał zostać prezydentem Polski" – skomentował zachowanie Sikorskiego Krzysztof Wyszkowski.

"Wspaniały żart cudowny wręcz" – napisał z kolei Sławomir Cenckiewicz.