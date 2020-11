Dr Grzesiowski: Rząd pospieszył się z nowymi obostrzeniami

Dr Grzesiowski ocenił, że rząd pospieszył się z dodatkowymi obostrzeniami, podkreślając, że efekty tych pierwszych jeszcze nie mogą być widoczne. – Te ruchy, które są w tej chwili wykonywane, są przedwczesne, mimo że istotnie rośnie nam liczba zachorowań. (...) To jest w tym momencie nie do końca uzasadnione merytorycznie. Nie ma dowodów na to, że galeria handlowa jest miejscem rozprzestrzeniania się masowych zakażeń –ocenił.

Jak zaznaczył dr Grzesiowski nie liczba nowych zakażeń jest istotna przy ocenie skali zagrożenia. – Żadna liczba, która będzie podawana jako łączna liczba zachorowań, nie robi na nim wrażenia. Jedyną liczbą, jaką ja monitoruje, to jest liczba osób w szpitalach i ilość wolnych łóżek i respiratorów – mówił. – To jest jedyna wartość, która powinna stawiać nas do pionu. Nie przejmowanie się tym, że jest dwa lub trzy tysiące więcej osób zakażonych, bo jeśli one są bezobjawowe czy skąpo objawowe i są w izolacji domowej, nie potrzebują szpitala, to właściwie dla nas, dla systemu takie osoby nie stanowią zagrożenia – wyjaśnił.

"To są życzenia łóżkowe, a nie wolne łóżka"

Zdaniem lekarza, właśnie w obszarze wolnych łóżek i respiratorów jest "największy dramat". – Dlatego, że ja w te cyfry zwyczajnie nie wierzę. To są dane papierowe. Mówię o tym już od wielu dni, że te informacje są niewiarygodne. To są życzenia łóżkowe, a nie wolne łóżka, nie wolne respiratory. Podawana jest jedna cyfra dla całego kraju, a wiemy, że w tej chwili koncentracja epidemii dotyczy sześciu województw: Śląsk, Mazowsze, Małopolska, Wielkopolska, Łódzkie i Pomorskie. To są te województwa, gdzie w tej chwili jest największa koncentracja przypadków i tam nie ma tych wolnych łóżek – powiedział.

Dodał również, że "słyszymy o tym, że jest tak dużo respiratorów". – Warszawa otrzymała co prawda respiratory z Agencji Rezerw Państwowych, ale produkcji czeskiej, do której jest dwóch serwisantów na cały kraj. Dostaliśmy informację, że do tego respiratora, który otrzymaliśmy, przyjedzie serwisant w ciągu najbliższych dwóch tygodni – mówił. – Czy ten respirator jest liczony właśnie w tych respiratorach? Tak. I tak wygląda ta statystyka, która ma nie wiem kogo uspokoić i jak uspokoić, jeżeli te dane są całkowicie nieoparte rzeczywistej liczbie wolnych miejsc w szpitalach i miejsc respiratorowych dla pacjentów – dodawał.

Czytaj także:

Opozycja czeka w Sejmie. Tomczyk: Niech te obrady rozpoczną się choćby dzisiajCzytaj także:

Dyrektor szpitala covidowego: Jeśli to się stanie, padniemy pierwszego dniaCzytaj także:

W całej Polsce wzrasta zapotrzebowanie na miejsca w szpitalach. Większość respiratorów jest zajęta