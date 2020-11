Morawiecki tłumaczył, czemu rząd nie zamknie kościołów. Ekspert: To nie ma żadnego znaczenia

Dziennikarz WP zapytał o kwestię zamknięcia kościołów. Premier Morawiecki argumentował, że świątynie, w przeciwieństwie do wesel, szkół i pogrzebów nie są ogniskami zakażenia koronawirusem. Dodał także, że może to być efektem specyficznej konstrukcji świątyń, ponieważ są one wysokie i duże gabarytowo. Co więcej, według premiera Morawieckiego, wierni lepiej przestrzegają zasada sanitranych.

Do stwierdzeń szefa polskiego rządu odniósł się w rozmowie z portalem WP Kobieta profesor Włodzimierz Gut. Jego zdaniem premier ma zasadniczo rację.

– W gruncie rzeczy decydują odstępy i tzw. wietrzenie, jaki jest obieg powietrza. Po pierwsze kościoły są obiektami, które nie wpływają w istotny sposób na ruchliwość społeczną. W tej chwili może przebywać w kościele 1 osoba na 15m2, więc jeśli stoimy na środku, mamy koło o promieniu 5 m. Dlatego ryzyko jest trochę mniejsze niż w sklepach. Wysokość nie ma tutaj jednak żadnego znaczenia – stwierdził ekspert.

Profesor dodał również, że najważniejszym działaniem, które uchroni od zakażenia koronawirusem jest trzymanie dystansu społecznego.

Nowy rekord zakażeń

Resort zdrowia poinformował w czwartek o 27 143 nowych przypadkach zakażeniach koronawirusem. Ministerstwo podało także dane dotyczące ofiar śmiertelnych.

27 143 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: wielkopolskiego (3888), śląskiego (3850), mazowieckiego (2932), dolnośląskiego (2451), małopolskiego (2342), łódzkiego (1713), kujawsko-pomorskiego (1663), podkarpackiego (1553), pomorskiego (1141), świętokrzyskiego (950), podlaskiego (902), zachodniopomorskiego (866), lubelskiego (805), warmińsko-mazurskiego (795), opolskiego (714), lubuskiego (578).

Z powodu COVID-19 zmarło 69 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 298 osób – podaje resort zdrowia.

Obecnie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 466 679. Z powodu zakażenia COVID-19 zmarło dotychczas 6 842 osób.

