Czarnek odpowiada na list Trzaskowskiego: To kłamstwo

To odpowiedź na list prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który zaapelował do MEN o "zaprzestanie retoryki szantażu i narzucania szkołom «jedynie słusznych poglądów»". Trzaskowski nawiązał w liście do oświadczenia MEN dotyczącego wyciągnięcia konsekwencji wobec nauczycieli uczestniczących w protestach w sprawie aborcji i namawiających do tego uczniów.

Na list prezydenta Warszawy odpowiedział Przemysław Czarnek. "Apeluję do Pana Rafała Trzaskowskiego o zaprzestanie szerzenia nieprawdziwych informacji!" – napisał. "Kuratorzy nie prosili dyrektorów szkół o personalia uczniów lub nauczycieli, którzy tylko brali udział w protestach" – zapewnił.

Według ministra "twierdzenie, że będziemy pociągać do odpowiedzialności kogokolwiek tylko i wyłącznie za udział w protestach i głoszenie swoich poglądów jest kłamstwem". Zdaniem Czarnka list Trzaskowskiego to "histeryczna próba fałszowania stanowiska" MEN oraz "zagłuszanie poczucia winy ich autorów za zachęcanie uczniów do udziału w protestach w szczycie pandemii koronawirusa".

"To skrajny brak odpowiedzialności oraz realne przyczynianie się do narażania życia i zdrowia wszystkich Polaków" – napisał Czarnek w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Protesty w sprawie aborcji rozpoczęły się 22 października po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zdecydował, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok jeszcze nie został opublikowany, mimo że termin minął 2 listopada.

