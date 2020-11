"To prawny i moralny obowiązek polskich władz". Bodnar apeluje do premiera

Od kilku tygodni Niemcy oferują pomoc w walce z COVID-19 swym partnerom w Unii Europejskiej. Do polskiego rządu zwracają się z tą ofertą najważniejsi niemieccy politycy – informował wczoraj Onet. Z ustaleń tego serwisu wynika, że mimo dramatycznej sytuacji w naszym kraju, Polska nie wyraziła zainteresowania pomocą sąsiadów. "28 października, w przeddzień przełamania w Polsce kolejnej bariery 20 tys. zakażeń dziennie, z oficjalną propozycją pomocy wystąpił jeden z najważniejszych niemieckich polityków, prezydent Frank-Walter Steinmeier. W liście z życzeniami powrotu do zdrowia dla chorego na koronawirusa prezydenta Andrzeja Dudy Steinmeier zaznaczył, że 'śledzi dramatyczny rozwój pandemii' także w Polsce i zwrócił się do Dudy z bezpośrednią ofertą pomocy: 'Daj mi proszę znać, czy w obecnej sytuacji możemy coś zrobić dla Polski'" – przytoczył fragmety listu Onet. Odpowiedź na ten list Kancelaria Prezydenta opublikowała dopiero po artykule Onetu.

Teraz w sprawie głos zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o przyjęcie wsparcia Niemiec."Ponieważ dobro naszych obywateli, ich zdrowie i bezpieczeństwo szczególnie leżą mi na sercu, nie tylko z racji pełnionego urzędu, czuję się w obowiązku, aby zaapelować do Pana Premiera o rozważenie uzyskania wsparcia w walce z epidemią z zagranicy, zaoferowanego przez władze Republiki Federalnej Niemiec" – napisał RPO.

Adam Bodnar podkreślił w swoim piśmie, podkreślił, że ochrona życia i zdrowia, zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych a także zwalczanie chorób epidemicznych, stanowią konstytucyjny obowiązek władzy publicznej. RPO napisał, iż ma świadomość jak trudno jest się dziś wywiązać z tego obowiązku władzom w oparciu o krajowe możliwości. "Z pomocą niemieckiego sąsiada będzie to dalece łatwiejsze" – wskazał.

"Sądzę też, że Pan Premier zgodzi się ze mną, iż jest to odpowiedni moment, aby Polska stała się beneficjentem europejskiej solidarności, o której wspomina minister Michael Roth" – czytamy. "Dlatego gorąco apeluję do Pana Premiera o podjęcie niezwłocznych działań w celu nawiązania porozumienia z władzami Niemiec w zakresie oferowanego wsparcia. Proszę o to tym usilniej, że nie można wykluczyć pogorszenia sytuacji epidemicznej u naszego zachodniego sąsiada, co niewątpliwie będzie miało wpływ na płynącą od niego gotowość pomocy innym krajom. Dopóki zatem ta pomoc jest możliwa, uważam, że obowiązkiem prawnym i moralnym polskich władz jest skorzystanie z niej" – zakończył Adam Bodnar.

