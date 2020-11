Powstaje szpital tymczasowy we Wrocławiu. "Każdy pracownik medyczny jest nam potrzebny"

Szpital tymczasowy we Wrocławiu powstaje w centrum kongresowym przy ul. Rakietowej. Placówka będzie miała 400 miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19, w tym 50 miejsc respiratorowych. Szpital będzie prowadzony przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

– Każdego ranka otrzymujesz 24 złote godziny; to jedna z niewielu rzeczy na świecie, które dostaje się za darmo. Za żadne pieniądze świata nie da się z tego kupić ani jednej godziny. To jest szpital, który ma zapewnić jego pacjentom każdą kolejną godziny; każde kolejne 24 godziny –powiedziała dyrektor szpitala tymczasowego we Wrocławiu dr Barbara Korzeniowska – zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego we Wrocławiu.

Dr Korzeniowska zaapelowała do personelu medycznego o zgłaszanie się do pracy w szpitalu tymczasowym. – Zapraszamy lekarzy, lekarzy anestezjologów, lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, zapraszamy lekarzy internistów i lekarzy w trakcie tej specjalizacji, a także wszystkich innych lekarzy, innych specjalizacji medycznych – powiedziała dyrektor szpitala tymczasowego.

Dyrektor podkreśliła, że poszukiwanie są też farmaceuci i fizjoterapeuci. – Tak naprawdę każdy pracownik medyczny jest nam potrzebny – powiedziała.

Według szacunków, personel szpital tymczasowego będzie składał się z około 900 pracowników – w tym 260 lekarzy, 608 pielęgniarek i 80 pracowników apteki.

Pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. szpitala tymczasowego Maciej Bluj poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej, że na terenie centrum kongresowym przy ul. Rakietowej trwają m.in. prace przy budowie dwóch pawilonów. – Trwają też prace adaptacyjne w istniejących obiektach, czyli w dwóch halach – budowane są węzły sanitarne i śluzy, budowane jest też centrum monitoringu pacjentów – mówił.

Szpital tymczasowy we Wrocławiu ma być gotowy na koniec listopada.

