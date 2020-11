Popularny aktor zarażony koronawirusem. Opublikował przejmujący apel

Aktor zamieścił w sieci film, w którym przestrzega przed lekceważeniem koronawirusa. Zrobił to recytując wiersz.

– Myślisz, że cię to ominie, że ciebie to nie dotyczy. Nie ma go w twojej rodzinie, nie ma go w twojej okolicy. Nagle niespodziewanie czujesz, że coś się nie zgadza. Że nie smakuje śniadanie czy twoje ciało cię zdradza. Powoli, metodycznie, jak bardzo sprawny mechanizm. Wysyła swoje wytyczne, przejmując już twój organizm – mówi Barciś.

W dalszej części wideo, aktor relacjonuje jak przebiega u niego zakażenie oraz jakie objawy COVID-19 doskwierają mu najbardziej.

– Powiem Ci, co Cię czeka, doświadczam tego codziennie. Nie, nie ma na niego lekarstwa, zmierzysz się z nim samodzielnie. Kaszel z rana do nocy, potem od nocy do rana. Będziesz się zwijał z niemocy, osłabniesz od niewyspania. Gorączka cię mokrym kocem rozbije na tysiąc drgawek. A suchy kaszel jak z procy odbierze wiarę w poprawę. Mdłości ból mięśni głowy nogi i ręce jak z waty. Obcy się wybrał na łowy i wali do ciebie z armaty – recytuje aktor.

Następnie Barciś zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców, aby nie lekceważyli koronawirusa oraz nie liczyli na to, że w ich przypadku infekcja przebiegnie bezobjawowo.

– Dziś ty jesteś jego sługą, masz tańczyć, jak ci zanuci. Więc będziesz robił, co każe. Zwiniesz się w rogu pokoju, a on ci wtedy pokaże w jakim jest dzisiaj nastroju. Samotność dobije cię z boku, choć masz przyjaciół, rodzinę. Nikt cię nie wyrwie z rynsztoku ani na jedną godzinę. (...) Nie zwierzam się, by narzekać, nie chcę współczucia nad głową. To apel mój byś nie czekał, że będzie bezobjawowo – ostrzega artysta.

Artur Barciś to kolejna ze znanych osób, które zaraziły się koronawirusem. Wśród nich są także m.in. Dorota Szelągowska, Radosław Majdan, Dorota Gardias, Rafał Maserak czy Sylwia Lipka.

