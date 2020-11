"Nie strach, a odpowiedzialność". Ważne słowa Morawieckiego

Na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach powstaje tymczasowy szpital dla zakażonych koronawirusem. Premier Morawiecki składając wizytę w MCK mówił o szansach na to, kiedy będzie możliwe luzowanie obostrzeń.

– Cały świat jest dziś stłamszony przez koronawirusa, cała Europa z nim walczy. Od tego, w jaki sposób potraktujemy te zasady, jak będziemy się do nich stosować, zależy ile to potrwa, czy za 3-4 tygodnie będziemy mogli mówić o łagodzeniu restrykcji – stwierdził szef polskiego rządu

– Często jestem pytany: jak długo potrwa ta epidemia. Jedyna odpowiedź to: to zależy od naszej determinacji i dyscypliny, naszej sprawności. Szybko będziemy tworzyć nowe miejsca w szpitalach, ale mam nadzieję, że one nie będą potrzebne – dodał.

Łóżka i respiratory

Mateusz Morawiecki wskazał również na działania rządu związane z zakupem nowego sprzętu medycznego oraz przygotowaniem łóżek dla pacjentów z COVID-19.

– W ciągu miesięcy letnich dokonywaliśmy zakupu respiratorów, dziś podłączonych jest 2200 respiratorów, a na magazynach Agencji Rezerw Materiałowych jest dostępne kolejnych 3500 respiratorów. Tylko w ostatnim miesiącu zainstalowano 1000 respiratorów – powiedział premier. Morawiecki zapowiedział także zwiększenie liczby łóżek szpitalnych dla zakażonych.

– W całej Polsce w ciągu miesiąca utworzymy niemal 6000 łóżek na oddziałach zakaźnych, które będą leczyć chorych na COVID-19. W ciągu miesiąca zwiększyliśmy dwukrotnie liczbę łóżek, tworząc je w szpitalach tymczasowych – zapewnił. Dodał także, że każdy szpital, który zgłosi się do ARM, otrzyma respiratory.

"Dziękuję wszystkim"

Morawiecki podziękował również wszystkim, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.

– Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, salowym, laborantom, wszystkim pracownikom służby zdrowia - wszyscy pracujecie ciężko i dajecie nam lekcję szlachetności. Jesteśmy wam za to wdzięczni – powiedział.

