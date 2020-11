Rabiej cieszy się z wygranej Bidena. Internauci byli bezlitośni

Serwis CNN podał, że z nieoficjalnych danych wynika, że kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden wygrał wybory. Jeśli informacje te się potwierdzą, Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Doniesienia mediów w osobliwy sposób skomentował odwołany kilka dni temu z funkcji wiceprezydenta stolicy Paweł Rabiej.

"Piękny moment. Jeden z najważniejszych od upadku komunizmu. Oby oznaczał początek globalnego upadku populizmu" – napisał polityk na Twitterze. Wpis Rabieja rozbawił wielu internautów, którzy przypominają mu wpadkę, która doprowadziła do jego dymisji ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy.

Problemy Pawła Rabieja

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął we wtorek decyzję o zdymisjonowaniu swojego zastępcy odpowiedzialnego za ochronę zdrowia Pawła Rabieja.

To efekt ustaleń dziennikarzy "Faktów" TVN, z których wynika, że wiceprezydent Warszawy w szczycie pandemii udał się... na urlop do Grecji. Co więcej, nikogo w stołecznym ratuszu o tym nie poinformował. Paweł Rabiej był odpowiedzialny m. in. za kwestie związane właśnie z ochroną zdrowia. Jego obowiązki przejęła Renata Kaznowska.

Czytaj także:

Rabiej zwolniony: Popełniłem dwa błędy