"Też do ciebie zapuka k***o j*****a!". Media o skali ataków na TVP i Kurskiego

Jak ustalił serwis tvn24.pl szef TVP został objęty ochroną "ze względu na dobro państwa".

W odniesieniu do doniesień TVN24, w oświadczeniu na stronie TVP napisano: "Telewizja Polska informuje, że przyznanie ochrony Prezesowi TVP, Jackowi Kurskiemu nastąpiło bez udziału Spółki. Pan Prezes Jacek Kurski zastosował się do tej decyzji".

Więcej informacji o powodach przyznania ochrony szefowi Telewizji Publicznej podaje serwis wPolityce.pl, który opisuje ataki na media publiczne oraz samego Jacka Kurskiego i jego bliskich.

"Też do ciebie zapuka k***o j*****a!"

"3 marca 2020 roku pod wejściem do gmachu Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie ochrona zatrzymała napastnika z koktajlem Mołotowa" – relacjonują dziennikarze wPolityce.

Jak opisano, napastnik zdążył podpalić tylko jedną butelkę, następnie ochrona zdołała go obezwładnić i przekazać policji. "Okazało się, że miał przy sobie dużo tego typu płynów, które są badane przez policje" – czytamy dalej.

Serwis wPolityce.pl opisuje także ataki na siedzibę TVP przy Placu Powstańców, gdzie 22 września br. doszło do serii aktów wandalizmu, oraz ataki na samochody TVP. Jak widać na zdjęcia opublikowanych przez serwis, samochody należące do telewizji publicznej są niszczone, a wandale piszą na nich wulgarne hasła.

Dziennikarze piszą także o groźbach kierowanych pod adresem pracowników TVP oraz samego prezesa telewizji – Jacka Kurskiego i jego bliskich. W tekście opisano m.in. incydent, który miał miejsce w okolicy zamieszkania Kurskiego.

„Niedawno jego żonę będącą na spacerze z dzieckiem w okolicy zamieszkania spotkał taki atak: Kogo pani wybiera? Kto ma wygrać? Duda? To masz 24 godziny, żeby stąd w********ć! (…) wyszukaj sobie kto to jest (…) Też do ciebie zapuka k***o j****a!” – czytamy w serwisie.