Mocne słowa Ziemkiewicza. "Aborcja to nie jest decyzja kobiety"

– Jestem w trakcie nagrywania dłuższego filmu o kłamstwach lewicy i szczerze mówiąc, gdybym wszystkie, które sobie wynotowałem, chciał omówić, to byłby film pełnometrażowy, ale coś z tego wybiorę – mówi publicysta w komentarzu na swoim kanale w serwisie YouTube.

– Ale o jednym postanowiłem opowiedzieć krótko, osobno – tłumaczy dalej Ziemkiewicz.

– Sprawa aborcji, rzekomego wyboru kobiet. No nie ma większego kłamstwa niż mówić, że aborcja to jest wybór kobiety, że kobieta sobie to wybiera, że tak chce, bo to jest w ogóle ok – podkreśla dziennikarz. – Że to jest taka ładniejsza forma antykoncepcji – dodaje.

Jak tłumaczy dalej Ziemkiewicz: „To nie jest decyzja kobiety, to jest prawie zawsze decyzja mężczyzny”

– Prawie zawsze tę decyzję podejmuje mężczyzna, w najprostszy sposób – znikając. Nie ma go. Spłodził, zrobił co chciał, a teraz – to są twoje prawa. Decyduj, to są twoje prawa, to jest twoje ciało. A teraz to masz wolność wyboru – podkreśla dziennikarz. – Wcale się nie dziwie facetom, którzy dbają o to swoje prawo do bezkarnego zapładniania – dodaje Ziemkiewicz.