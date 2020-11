Były wiceminister zdrowia zostanie wiceprezydentem miasta

Cieszyński odszedł z Ministerstwa Zdrowia w sierpniu. W resorcie był odpowiedzialny m.in. za kontakt z mediami. Brał także udział w kluczowych negocjacjach MZ z partnerami – Izbą Pielęgniarek i Położnych, reprezentującym środowisko lekarskie Porozumieniem Rezydentów, Porozumieniem Zielonogórskim, Związkiem Szpitali Powiatowych.

Do innych zadań Cieszyńskiego należało uruchomienie e-skierowań i e-recept oraz resortowe zakupy. To właśnie zakup maseczek i respiratorów zostały odebrane przez opinię publiczną jako kontrowersyjne. To Cieszyński podpisał umowę z handlarzem bronią na zakup tych urządzeń. Ostatecznie do Polski trafiło tylko 200 z 1241 sztuk sprzętu.

Tymczasem, jak donosi portal tvn24.pl, Cieszyński pojawił się na konferencji prasowej w Chełmie. Urzędujący prezydent tego miasta Jakub Banaszek przedstawił go jako pełnomocnik prezydenta. Sam Cieszyński potwierdził w rozmowie z portalem, że w ratuszu będzie pełnił funkcję wiceprezydenta. Nie chciał jednak skomentować faktu objęcia nowego stanowiska.