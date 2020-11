"Wreszcie!". Jaki o odszkodowaniach dla ofiar mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie

Magdalena Brzeska napisała na Twitterze, że lokatorzy pokrzywdzeni przez dziką reprywatyzację w Warszawie będą mogli w końcu otrzymać odszkodowania. Córka tragicznie zmarłej Jolanty Brzeskiej podziękowała Patrykowi Jakiemu i Sebastianowi Kalecie.

"Cudowny dzień! Rozpoczęła się wypłata odszkodowań dla poszkodowanych przez #reprywatyzacja. Komisja Weryfikacyjna dotrzymała słowa. Dziękuję Patrykowi Jakiemu i Sebastianowi Kalecie" – napisała.

Obaj politycy skomentowali wpis Brzeskiej. Patryk Jaki nie krył zadowolenia z faktu, że ofiary mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie w końcu otrzymają zadośćuczynienie.

"Wreszcie! Córka śp. Jolanty Brzeskiej otrzymała odszkodowanie ze środków zabranych „mafii reprywatyzacyjnej” przez Komisje Weryfikacyjną. Po tylu latach walki z sądami i PO" – skomentował europoseł.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zaznaczył, że walka Komisji Weryfikacyjnej o z dziką reprywatyzacją trwała 3 lata.

"3 lata walki Komisji Weryfikacyjnej o to, by w Warszawie przywrócić sprawiedliwość tym, którzy przez lata byli pomijani, poniewierani zakończona sukcesem. Oczywiście to nie koniec, wiele spraw czeka na rozwiązanie" – stwierdził następca Patryka Jakiego w Komisji.

Ustawa ws. reprywatyzacji

Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 października nowelę ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Nowe przepisy kończą ze skandalicznym procederem oddawania kamienic z lokatorami. Ułatwiają też wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym przez tzw. dziką reprywatyzację.

Ustawa usprawni procedurę przyznawania odszkodowań lokatorom. Zmiany przewidują, że sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, a wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez miasto mają być uznane za ostateczne. Co ważne, ustawa wprowadza zakaz oddawania nieruchomości z lokatorami.

Nowela rozszerza katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację, poszerzając go m.in. przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich.