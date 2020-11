Prezydent ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej

Uroczystość z udziałem abasador Stanów Zjednoczonej w Polsce Georgette Mosbacher odbyła się w Pałacu Prezydenckim. – Po 1989 roku polscy i amerykańscy żołnierze stają ramię w ramię po to, by bronić wolności w wielu miejscach na świecie. To sprawdzone, chociażby w Iraku, braterstwo broni – mówił dziś Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że w ciągu ostatnich 5 lat polsko-amerykańskie braterstwo broni przybrało także niezwykle ważną dla nas postać, czyli amerykańską obecność militarną na terenie naszego kraju i wschodniej flance NATO. Jak wskazywał, obecność ta wzmacnia bezpieczeństwo naszej części Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale stanowi też gwarancję, że artykuł 5 umowy euroatlantyckiej będzie przestrzegany. – Art. 5 umowy euroatlantyckiej przewiduje kolektywną obronę. Jej widomym znakiem jest właśnie obecność amerykańska oraz innych sił NATO na terenie Polski – dodawał.

Andrzej Duda mówł, że dziś obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju ma charakter trwały, zaś umowa o wzmocnionej współpracy obronnej Polski i USA odpowiada potrzebom współczesności, ale także i przyszłości w rozwoju militarnych relacji polsko-amerykańskich. Prezydent wyraził nadzieję, że dzisiejsza ratyfikacja umowy będzie symbolem współczesnych relacji polsko-amerykańskich, spokojnych i niezależnych od politycznych procesów. – Nie ma wątpliwości, że budowanie relacji polsko-amerykańskich, jako związku dobrze pojętych interesów przynoszących korzyści obydwu państwom, jest całkowicie ponad bieżącymi zdarzeniami politycznymi – podkreślił.

