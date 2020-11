Kaczyński jak Jaruzelski. Skandaliczny wpis poseł KO

Poseł Koalicji Obywatelskiej porównała w nim Jarosława Kaczyńskiego do Wojciecha Jaruzelskiego. Punktem stycznym dla porównania obu polityków są, według Gasiuk-Pihowicz, żołnierze, których użyto w różnych celach.

"Jaruzelski wyprowadził kiedyś żołnierzy na ulice, Kaczyński wprowadza ich do szpitali. „Inwazja” WOT na niektóre mazowieckie szpitale to narażenie życia pacjentów i bezprawne działanie! Każdy kto wchodzi na oddział bez aktualnego wyniku testu na COVID ryzykuje zdrowiem pacjentów!" – napisała polityk KO.

Jak informował Narodowy Fundusz Zdrowia, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej "od 4 listopada będą wspierać szpitale zajmujące się leczeniem pacjentów zakażonych koronawirusem w aktualizacji danych o wolnych łóżkach. Monitoring będzie całodobowy. Zbiorcze statystyki będą aktualizowane 7 dni w tygodniu, co 3-4 godziny".

Z kolei podczas środowej konferencji prasowej rzecznik WOT płk Marek Pietrzak poinformował, że żołnierze tej formacji pomagają tylko tym szpitalom, które tego chcą.

– Wszystkie szpitale, które wskazał nam NFZ otrzymały od nas propozycję wsparcia – poinformował Pietrzak. – Te placówki, które go nie potrzebują, zwyczajnie odmawiają. Bywają szpitale, które mają tylko kilka czy kilkanaście covidowych łózek i dyrektorzy stwierdzają, że nie ma sensu, by do ich raportowania była oddelegowana specjalna osoba – wyjaśnił.

Czytaj także:

Otworzyć centra handlowe? PRCH apeluje do władzCzytaj także:

Prezydent ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej