Płażyński zgodził się spotkać z aborcjonistkami. Stawia jeden warunek

Pod koniec października Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z konstytucją aborcji eugenicznej. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku. – Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK jest prawem obowiązującym. Nie ma od niego żadnego trybu odwoławczego lub możliwości zatrzymania wprowadzenia go w życie. Od momentu wydania orzeczenia trwają protesty środowisk lewicowych i feministycznych przeciwko decyzji sędziów Trybunału. Podczas manifestacji dochodziło do dewastacji pomników, profanacji świątyń oraz blokowania przejazdu samochodów.

Aborcjonistki zaatakowały również biuro poselskie Kacpra Płażyńskiego. Teraz lewicowe środowiska chcą się spotkać z politykiem, by podjąć dialog. Poseł podkreśla, że jest gotów na takie spotkanie, ale stawia jeden warunek – wandale najpierw muszą po sobie posprzątać.

"Zanim jednak do niej [t.j. dyskusji - red.] zasiądziemy proszę o doprowadzenie do poprzedniego stanu zdewastowanego w trakcie organizowanych przez Panie demonstracji budynku, w którym mieści się m.in. moje biuro poselskie. Będzie to dowód, że uznają Panie podstawowe zasady współżycia społecznego (poszanowanie dla cudzej własności, przestrzeganie prawa, niezgoda na agresję) i chcą Panie rzeczywiście dyskutować, a nie tylko »je*ać PiS« i wskazywać. kto ma »wypier***ać«" – przekazał Płażyński w odpowiedzi.

