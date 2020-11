Wotum nieufności dla rządu? Zaskakująca zapowiedź Winnickiego

Konfederacja od miesięcy bardzo ostro krytykuje Zjednoczoną Prawicę. Politycy uderzają zarówno w politykę gospodarczą rządu, jak również i międzynarodową. W ostatnich miesiącach politycy krytykują PiS za obraną strategię względem pandemii koronawirusa.

Robert Winnicki w rozmowie z Radiem Plus zapewnia jednak, że jego partia nie poprze ewentualnego wniosku dot. wotum nieufności dla rządu.

– Wotum nieufności w polskim systemie konstytucyjnym musiałoby być konstruktywnym wotum. Trzeba by było wskazać kandydata na premiera. My nie zamierzamy tworzyć żadnego rządu z Lewicą, nawet technicznego, więc nie wyobrażam sobie takiego wniosku o wotum, który moglibyśmy poprzeć. To oznaczałoby pójście ramię w ramię z Lewicą co jest po prostu niemożliwe – podkreśla poseł.

W dalszej części rozmowy polityk odniósł się do najnowszy doniesień dot. Marszu Niepodległości.

– Spontaniczna formuła pozwalałby nam maszerować normalnie i w najbliższą środę, zakazanie przez Trzaskowskiego nie było żadną przeszkodą, zakazywał już marszu i nie bardzo się tym przejmowaliśmy. Decyzja zarządu Stowarzyszenia MN jest związana z tym żeby uniknąć oskarżeń, że rząd będzie się starał wykpić sytuację w służbie zdrowia zrzucając winę na organizatorów marszu (...) W całym kraju rosną obawy o to jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Padają oskarżenia, że takie oskarżenia jak MN mogą się do tego przyczynić stąd decyzja – podkreśla Winnicki.

