Wirtualne Media: Pereira nie jest już szefem portalu tvp.info. Jest komentarz

Jak czytamy w artykule Wirtualnych Mediów, portal TVP.Info w poniedziałek trafił do struktur Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i podlega bezpośrednio Danielowi Liszkiewiczowi, wiceszefowi publicystyki TVP Info. Samuel Pereira miał zostać przesunięty na stanowisko kierownika redakcji mediów interaktywnych.

"Miarka przebrała się, gdy Samuel Pereira poleciał do USA i „relacjonował” przebieg wyborów prezydenckich. Delikatnie mówiąc, było to mało profesjonalne, nadawało się bardziej na jakiegoś amatorskiego wideobloga. Cała robota profesjonalnych ekip TVP Info na miejscu znalazła się nagle w cieniu tego, co pokazywał Samuel, bo dziennikarze komentowali tylko to. Tego było już za wiele" – miał powiedzieć informator Wirtualnych Mediów.

Z informacji WM wynika, że poza przesunięciem Pereiry ze stanowiska redaktora naczelnego na stanowisko nie będzie kolejnych zmian personalnych.

Sprawę skomentował Samuel Pereira.

"Wyjątkowo nierzetelny i absurdalny tekst @wirtualnemedia. Autor nawet nie pofatygował się zadzwonić. Portal od 2018 r. był poza Telewizyjną Agencją informacyjną, teraz wraca. Nadal nim kieruję, a decyzja o ponownej integracji z TAI podjęta została miesiąc temu" – napisał na Twitterze