"Wewnętrznie sprzeczne". Terlikowski o oświadczeniu KEP ws. kardynała Dziwisza

W nawiązaniu do reportażu TVN24 zatytułowanego "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" oświadczenie wydał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Abp Stanisław Gądecki wyraził w nim nadzieję, że wszelkie wątpliwości, zaprezentowane w tym reportażu, zostaną wyjaśnione przez odpowiednią komisję Stolicy Apostolskiej". Duchowny podkreślił równocześnie, że Kościół w Polsce jest wdzięczny kardynałowi za jego wieloletnią służbę przy boku św. Jana Pawła II.

Do oświadczenia przewodniczącego KEP odniósł się na Facebooku Tomasz Terlikowski. Zdaniem publicysty, jest ono "wewnętrznie sprzeczne". Jeśli bowiem Kościół w Polsce rzeczywiście oczekuje wyjaśnienia zarzutów wobec kard. Stanisława Dziwisza, to musi przynajmniej przyjąć możliwość, że nie bardzo jest za co być wdzięczny w kwestii służby kardynała u boku Jana Pawła II, bowiem to właśnie decyzje w jej trakcie rzucają cień na ten pontyfikat.

Czytaj także:

Poważne zarzuty pod adresem kard. Dziwisza. Jest reakcja Episkopatu



Czytaj także:

Kardynał Gulbinowicz w szpitalu. "Jego stan jest bardzo ciężki"